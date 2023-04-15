Результаты матчей плей-ин НБА 15 апреля, определились все пары плей-офф

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15 апреля состоялся заключительный день матчей раунда плей-ин в НБА. Сегодня было сыграно два матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Майами Хит» – «Чикаго Буллз» – 102:91

«Миннесота Тимбервулвз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 120:95

Определились все пары плей-офф в обеих конференциях.

Восток:

«Милуоки Бакс» — «Майами Хит»

«Бостон Селтикс» — «Атланта Хоукс»

«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс»

«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс»

Запад:

«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз»

«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз»

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс»

Плей-офф начинается уже сегодня, 15 апреля, в 20:00 мск матчем «Сиксерс» — «Нетс».