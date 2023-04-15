Харден: предвкушаю матч с «Бруклином», собираюсь отыграть минимум 40 минут

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден высказался о своём состоянии в преддверии матча плей-офф НБА с «Бруклин Нетс», за который он ранее выступал.

«Я предвкушаю этот матч. Энергия, темп, агрессивность — всё будет на другом уровне. Чувствую себя комфортно и уверенно. Я правда готов, заряжен на игры. Собираюсь сыграть как минимум 40 минут. Поэтому готовлю своё тело к тому, чтобы быть в состоянии выйти и провести это время эффективно и результативно.

Так как я не играл в последних двух матчах, то войти в ритм сложно, но я уверен в своей форме. Бегаю на высокой скорости, работаю в зале. Эта неделя помогла нам в том, что касается тренировок и изучения «Бруклина», — цитирует Хардена Sixers Wire.

Первый матч «Филадельфии» с «Бруклином» пройдёт 15 апреля.