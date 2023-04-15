Защитник «Зенита» Кулагин: противостояние с УНИКСом для нас принципиально

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
«С того времени, как завершилась серия с МБА, прошла уже неделя. Я думаю, что это достаточное время для подготовки. В течение сезона мы не раз встречались с командой из Казани, это противостояние было принципиальным для нас — таковым и остаётся. Сейчас полуфинальная серия, важно быть сконцентрированным, готовым ментально, выполнять установки и делать всё для достижения результата. Быть настоящей командой.
В плей-офф неважно, что было в регулярном чемпионате. Мы можем сделать выводы, провести работу над ошибками. В плей-офф всё, что было раньше, обнуляется.
Все игроки УНИКСа нам хорошо знакомы, мы подобрали определённую стратегию под каждого», — приводит слова Кулагина официальный сайт «Зенита».
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