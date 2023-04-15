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Игроки «Филадельфии» установили клубный рекорд по трёхочковым броскам в плей-офф НБА

Игроки команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» установили историческое достижение в первом матче 1/4 финала плей-офф с «Бруклин Нетс», состоявшемся сегодня, 15 апреля.

«Филадельфия» обновила собственный рекорд по числу трёхочковых бросков в плей-офф – 43, реализовав из них 21 (48%), и победила со счётом 121:101.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, набравший 26 очков. Дабл-дабл из 23 очков и 13 передач оформил американский разыгрывающий Джеймс Харден. 21 очко на свой счёт записал Тобиас Харрис. В составе «Бруклина» отличился Микал Бриджес, набравший 30 очков. 18 баллов набрал Кэмерон Джонсон.

Второй матч четвертьфинальной серии состоится в ночь с 17 на 18 апреля в Филадельфии, начало встречи – в 2:30 по московскому времени.