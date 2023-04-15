Чемпион НБА: «Лейкерс» могут заполучить Ирвинга, если захотят, он не останется в «Далласе»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс считает, что звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг может перебраться в «Лос-Анджелес Лейкерс» уже в предстоящее межсезонье.

«Когда «Лейкерс» кого-то хотят – они его получают. Неважно, каковы препятствия, и неважно, что им нужно для этого делать. За Кайри определённо будут следить. Когда «Лейкерс» чего-то хотят, это происходит.

Я не жду, что Кайри останется в «Далласе». Не уверен, что это было хорошее выступление, хотя у парней было не так уж и много времени на то, чтобы сыграться. Не думаю, что он задержится летом», – сказал Барнс в подкасте All the Smoke.

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