Чемпион НБА: «Лейкерс» могут заполучить Ирвинга, если захотят, он не останется в «Далласе»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс считает, что звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг может перебраться в «Лос-Анджелес Лейкерс» уже в предстоящее межсезонье.
«Когда «Лейкерс» кого-то хотят – они его получают. Неважно, каковы препятствия, и неважно, что им нужно для этого делать. За Кайри определённо будут следить. Когда «Лейкерс» чего-то хотят, это происходит.
Я не жду, что Кайри останется в «Далласе». Не уверен, что это было хорошее выступление, хотя у парней было не так уж и много времени на то, чтобы сыграться. Не думаю, что он задержится летом», – сказал Барнс в подкасте All the Smoke.
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