«Бостон» обыграл «Атланту» в первом матче 1/4 финала Восточной конференции НБА
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась со счётом 112:99 в пользу хозяев паркета.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джейлен Браун, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. 24 балла набрал Деррик Уайт. Дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов оформил Джейсон Тейтум.
В составе «Атланты» 22 очка набрал Деджонте Мюррей. 16 баллами отметился Трей Янг.
Второй матч серии между «Бостон Селтикс» и «Атлантой Хоукс» состоится в Бостоне в ночь с 18 на 19 апреля. Начало матча намечено на 2:00 по московскому времени.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
19 апреля 2023, среда. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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