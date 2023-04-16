Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» в первом матче 1/4 финала Восточной конференции НБА

«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» в первом матче 1/4 финала Восточной конференции НБА
Аудио-версия:
Комментарии

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась со счётом 101:97 в пользу гостей паркета.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джейлен Брансон, набравший 27 очков. Дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов оформил Джулиус Рэндл. Ещё один дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Джош Харт.

В составе «Кливленда» 38 очков набрал Донован Митчелл. 17 очками отметился Дариус Гарлэнд. Дабл-дабл из 14 очков и 14 подборов на счету Джарретта Аллена.

Второй матч серии между «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс» состоится в Кливленде в ночь с 18 на 19 апреля. Начало матча намечено на 2:30 по московскому времени.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
16 апреля 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
97 : 101
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 38, Гарлэнд - 17, Аллен - 14, Осман - 9, Мобли - 8, Окоро - 6, ЛеВерт - 3, Уэйд - 2, Грин, Лопес, Меррилл, Нето, Рубио, Стивенс, Уиндлер
Нью-Йорк Никс: Брансон - 27, Рэндл - 19, Харт - 17, Топпин - 9, Хартенштайн - 8, Барретт - 7, Робинсон - 6, Гримс - 5, Куикли - 3, Джеффрис, Макбрайд, Роби, Роуз, Симс, Фурнье
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023