«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» в первом матче 1/4 финала Восточной конференции НБА

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась со счётом 101:97 в пользу гостей паркета.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джейлен Брансон, набравший 27 очков. Дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов оформил Джулиус Рэндл. Ещё один дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Джош Харт.
В составе «Кливленда» 38 очков набрал Донован Митчелл. 17 очками отметился Дариус Гарлэнд. Дабл-дабл из 14 очков и 14 подборов на счету Джарретта Аллена.
Второй матч серии между «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс» состоится в Кливленде в ночь с 18 на 19 апреля. Начало матча намечено на 2:30 по московскому времени.
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