Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

16 апреля состоялся первый день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Филадельфия Сиксерс» – «Бруклин Нетс» – 121:101

«Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс» – 112:99

«Кливленд Кавальерс» – «Нью-Йорк Никс» – 97:101

«Сакраменто Кингз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 126:123

Одним из ярчайших перформансов игрового дня стала игра защитника «Кавальерс» Донована Митчелла. В его активе сегодня 38 очков, пять подборов, восемь результативных передач и три перехвата. Также отличную игру показал разыгрывающий «Кингз» Де`Аарон Фокс. На его счету 38 очков, пять передач и три перехвата.

Плей-офф продолжится уже сегодня, 16 апреля, в 22:00 мск матчем «Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс».