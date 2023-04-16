Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

16 апреля состоялся первый день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Филадельфия Сиксерс» – «Бруклин Нетс» – 121:101
«Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс» – 112:99
«Кливленд Кавальерс» – «Нью-Йорк Никс» – 97:101
«Сакраменто Кингз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 126:123
Одним из ярчайших перформансов игрового дня стала игра защитника «Кавальерс» Донована Митчелла. В его активе сегодня 38 очков, пять подборов, восемь результативных передач и три перехвата. Также отличную игру показал разыгрывающий «Кингз» Де`Аарон Фокс. На его счету 38 очков, пять передач и три перехвата.
Плей-офф продолжится уже сегодня, 16 апреля, в 22:00 мск матчем «Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс».
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