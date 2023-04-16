Малик Монк повторил рекорд НБА, поставленный в 1957 году

Защитник «Сакраменто Кингз» Малик Монк повторил рекорд НБА по количеству штрафных бросков, совершённых без промаха в дебютном матче плей-офф. Об этом сообщает «твиттер» братьев Каменецки.

Теперь Монк делит этот рекордный показатель с Эдом Маколи, который в 1957 году в составе «Сент-Луис Хоукс» также забросил 14 штрафных в дебютном матче плей-офф.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Де`Аарон Фокс. На его счету сегодня 38 очков, пять результативных передач и три перехвата. Также отличную игру в нападении провёл защитник Малик Монк. Со скамейки он набрал 32 очка и сделал четыре подбора. Литовский центровой Домантас Сабонис оформил дабл-дабл: 12 очков (5 из 17 бросков с игры) и 16 подборов.