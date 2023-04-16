Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал победу в первом матче серии с «Локомотивом»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал победу в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги с краснодарским «Локомотивом» (87:84), а также поздравил всех болельщиков с Пасхой.

«В спорте принято говорить, что игра забудется, а результат останется. К этому нарративу хочу добавить один тезис: не только результат, но и юбилей останется. Всех причастных — с победой и праздником, мы выиграли этот матч именно по-армейски — на характере и воле. «Локо» провёл великолепную подготовку к игре, почти весь матч они были лучше нас, и итог встречи для этой команды несправедлив. Но, если бы была возможность написать сценарий этой игры заранее, он должен был быть именно таким — победа ЦСКА через трудности, вопреки воле соперника, показав ещё большую волю. Серия только начинается и точно не станет для нас лёгкой прогулкой.

Мы постарались позвать на этот матч всех, кто имел отношение к клубу, играл, тренировал, работал, писал статьи или снимал репортажи, болел за нас, был спонсором и партнёром. Очень надеюсь, что никого не забыли. Спасибо огромное всем, кто пришёл. Было очень приятно видеть столько знакомых лиц, жаль, что не смог всем пожать руку или просто увидеться. Невероятно впечатлили эмоции полных трибун: солд-аут на матче 100-столетия — это классно. Зал реально переживал и болел, как на плей-офф Евролиги. Отдельно хочу сказать спасибо офису клуба: все проделали колоссальную работу по организации. Начинаем новые сто лет, надеюсь, они будут не менее впечатляющими. А для продолжения второго столетия ждём всех в понедельник на следующем матче серии. Прежние заслуги не в счёт, ЦСКА снова надо быть первым!

С праздником! Христос Воскресе!» — приводит слова Ватутина официальный сайт ПБК ЦСКА.