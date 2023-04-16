Тренер «Бруклина» остался недоволен судейством в матче с «Филадельфией»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон высказал своё недовольство судейством в матче первого раунда плей-офф с «Филадельфией Сиксерс» (101:121). Вон отметил, что судьи часто пропускали пробежки и нахождение в трёхсекундной зоне у Джоэля Эмбиида.

«Наша стратегия сработала. Мы не позволили Джоэлю Эмбииду разыграться в начале матча, он совершил всего семь бросков с игры в первой половине. Будем продолжать вносить изменения. У нас всегда была проблема с разницей в количестве бросков. Нужно вынуждать соперника совершать потери, а не совершать их самим.

Надеюсь, в следующей игре судьи будут замечать пробежки и нахождение в трёхсекундной зоне у большого парня (Джоэла Эмбиида). Так что я с нетерпением жду этого», — сказал Вон на послематчевой пресс-конференции.