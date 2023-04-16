УНИКС разгромил «Зенит» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ
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Казанский УНИКС обыграл петербуржский «Зенит» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета со счётом 94:67.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джален Рейнольдс, набравший 16 очков. 15 очков набрал Луи Лабери. 12 очков на счету Вячеслава Зайцева.
В составе «Зенита» 25 очков на свой счёт записал Калеб Хомсли. 18 очков набрал Адриен Морман. Восемь очков у Андрея Зубкова.
Второй матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и «Зенитом» из Санкт-Петербурга состоится в Казани 18 апреля. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».
Единая лига ВТБ. 1/2 финала
16 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
94 : 67
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
УНИКС: Воронцевич, Димитриевич, Жбанов, Зайцев, Лабери, Лазарев, М. Кулагин, Мэйкон, Найт, Одиноков, Рейнольдс, Хантер
Зенит: Д. Кулагин, Зубков, Карасёв, Клименко, Морман, Томпкинс, Торопов, Фрейзер, Фридзон, Хомсли, Хэмм, Эртель
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