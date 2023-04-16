«Партизан» стал самой посещаемой командой Евролиги

Опубликованы данные по средней посещаемости регулярного сезона Евролиги. Лидером по данному показателю стал сербский «Партизан», об этом сообщает Basketnews.
Белградский «Партизан» заполнял свою арену на 96% со средней посещаемостью 17 723 человека в этом регулярном сезоне. Литовский «Жальгирис» занял второе место со средним показателем 14 809 (также 96% заполняемости). Третье место занял турецкий «Анадолу Эфес» (13 099 в среднем за сезон), за ним следуют «Маккаби» (10 254 зрителя) и «Олимпиакос» (10 218 болельщиков).
Худшей командой по данному показателю стал «Монако» (4299 зрителей) в этом регулярном сезоне Евролиги. Однако у монегасков самая маленькая арена во всей лиге — 5000 мест после реконструкции.
Возможно, самые неожиданные цифры касаются афинского «Панатинаикоса». Средняя посещаемость домашних матчей греков составила 5985 болельщиков, что является третьим с конца показателем и составляет всего 32,7% от вместимости арены.
- 16 апреля 2023
-
17:11
-
17:06
-
17:00
-
16:46
-
16:38
-
15:46
-
14:31
-
13:38
-
12:48
-
11:35
-
11:20
-
10:16
-
09:53
-
09:00
-
09:00
-
08:02
-
07:49
-
07:18
-
07:05
-
06:27
-
05:42
-
04:00
-
03:58
-
03:51
-
00:59
-
00:37
- 15 апреля 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:47
-
23:39
-
22:53
-
22:32
-
22:27
-
22:09
-
21:08