«Кажется, команда осталась в Санкт-Петербурге». Паскуаль — о разгромном поражении УНИКСУ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу поражения в первом матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (67:94).

«Поздравляю УНИКС с победой. Сегодня казанцы превзошли нас по всем показателям. Мы сыграли просто ужасно: не выполнили план, не соблюдали установки, не показали мотивацию. Кажется, наша команда осталась в Санкт-Петербурге. За свою 15-летнюю карьеру подобные матчи были у меня лишь два-три раза. Однако это лишь стартовая встреча серии. У нас есть возможность реабилитироваться в следующих играх», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Второй матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и «Зенитом» из Санкт-Петербурга состоится в Казани 18 апреля. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.