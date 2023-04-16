«Кажется, команда осталась в Санкт-Петербурге». Паскуаль — о разгромном поражении УНИКСУ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу поражения в первом матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (67:94).
«Поздравляю УНИКС с победой. Сегодня казанцы превзошли нас по всем показателям. Мы сыграли просто ужасно: не выполнили план, не соблюдали установки, не показали мотивацию. Кажется, наша команда осталась в Санкт-Петербурге. За свою 15-летнюю карьеру подобные матчи были у меня лишь два-три раза. Однако это лишь стартовая встреча серии. У нас есть возможность реабилитироваться в следующих играх», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Второй матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и «Зенитом» из Санкт-Петербурга состоится в Казани 18 апреля. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
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