«Счёт 0-0. Мы не считаем себя аутсайдерами». Энтони Дэвис — об играх с «Мемфисом»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался по поводу предстоящего противостояния с «Мемфис Гриззлиз» в первом раунде плей-офф НБА.
«Счёт в серии 0-0. Очевидно, мы не считаем себя аутсайдерами», — приводит слова Дэвиса SportsCenter.
«Лейкерс» закончили основную часть сезона на седьмом месте с 43 победами и 39 поражениями и вышли в плей-офф через игру плей-ин.
Напомним, первый матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз» состоится сегодня, 16 апреля, начало – в 22:00 мск.
Ранее уже были сыграны четыре матча раунда плей-офф. «Филадельфия Сиксерс» со счётом 121:101 победила «Бруклин Нетс», а «Бостон Селтикс» обыграл «Атланту Хоукс» – 112:99. Также «Нью-Йорк Никс» со счётом 101:97 победил «Кливленд Кавальерс», а «Сакраменто Кингз» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 126:123.
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