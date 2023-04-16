Крис Пол: никто не хочет выиграть чемпионат больше, чем я

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол отреагировал на статью The Athletic, в которой приводятся данные об опросе среди игроков НБА на тему того, кто больше всего хочет выиграть свой первый титул в лиге. Большинство опрошенных игроков выбрали Пола и защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.

«Я ценю это. Никто не хочет этого больше, чем я. Это круто. У меня много парней в этой лиге, которых я знаю очень давно и с которыми я был близок, так что я ценю это. Я просто продолжаю играть. Это моё мышление.

Мне выпало счастье пройти через многое и многое пережить. Если ты профессионал, то ты просто продолжаешь работать. Просто нужно понять, что нельзя вернуться к началу сезона. Ты не можешь изменить то, что уже произошло», — приводит слова Пола Sportsnaut.