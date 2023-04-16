Гомельский объяснил слабую игроку легионеров, покинувших ЦСКА

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу неудачных выступлений легионеров, выступавших ранее за ЦСКА.
«Селекционные службы различных клубов работают по-разному. Где-то ищут просто игрока по позиции, где-то руководствуются способностью игрока «вписываться» в уже устоявшуюся тактику команды (то есть учитывают мнение тренера и его требования).
И, наконец, может возникнуть ситуация, когда игрок приходит в команду к тренеру, который сам недавно был приглашён (Хиггинс в «Барселоне» у Ясикявичюса). Во всех случаях новому игроку ставятся задачи, которых перед ним не было в предыдущем клубе. Самый яркий (отрицательный) пример — Фойгтман. Смена амплуа всегда болезненно отражается на показателях игрока. Де Коло в новом клубе — чистый разыгрывающий. Хайнс — второй центр с ограниченными минутами. Но у этих игроков ещё и критический возраст. У Хэкетта тоже возрастные изменения. 60 матчей по 25–28 минут они уже не выдерживают», — написал Гомельский на своём сайте.
- 16 апреля 2023
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