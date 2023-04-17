Ерёмин: следующая игра покажет, насколько «Зенит» психологически устойчив

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин высказался по поводу противостояния между «Зенитом» и УНИКСом в полуфинале Единой лиги ВТБ.

«Наверное, все ждали, что будет более упорная борьба. Мне кажется, что игру можно разделить на две части. В первой УНИКС хорошо защищался и очень удачно играл в нападении, а «Зенит» мог сопротивляться за счёт хороших двоек с Эртелем, находил какие‑то бреши, забивал трёхочковые и держался на приличном уровне. В начале второй половины показалось, что УНИКС лучше готов к матчу. Он практически по всем статьям обыграл соперника. И по тренерским решениям, и по самоотдаче игроков.

Теперь стоит один острый вопрос: победа с такой большой разницей одержана больше за счёт хорошей и удачливой игры УНИКСа и не очень хороший действий «Зенита» или же команда Велимира Перасовича лучше готова к этим матчам? Наверное, это главный вопрос. Потому что нередко такие поражения сильно сказываются на команде.

Следующая игра покажет, насколько «Зенит» психологически устойчив. Она будет во многом определяющая. Если УНИКС сможет победить, то инициатива полностью перейдёт к нему. «Зениту» будет гораздо сложнее выравнивать ситуацию», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».