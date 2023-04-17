«Лейкерс» начали серию с «Мемфисом» с победы на выезде

В Мемфисе на «ФедЭксФорум» завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 128:112.

Самым результативным игроком в составе «озёрников» стал Руи Хатимура, который записал в свой актив 29 очков. Стоит отметить и Остина Ривза, на счету которого 23 очка. Главные звёзды команды Энтони Дэвис и Леброн Джеймс отметились дабл-даблами. У Дэвиса 22 очка и 12 подборов, у Джеймса 21 очко и 11 подборов.

В составе «Мемфиса» наилучшую результативность продемонстрировал Джарен Джексон — 31 очко. Десмонд Бейн был вторым в команде по количеству набранных очков — 22.

Вторая игра серии также состоится в Мемфисе. Она начнётся в ночь с 19 на 20 апреля в 2:30 по мск.