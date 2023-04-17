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«Лейкерс» начали серию с «Мемфисом» с победы на выезде

«Лейкерс» начали серию с «Мемфисом» с победы на выезде
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В Мемфисе на «ФедЭксФорум» завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 128:112.

Самым результативным игроком в составе «озёрников» стал Руи Хатимура, который записал в свой актив 29 очков. Стоит отметить и Остина Ривза, на счету которого 23 очка. Главные звёзды команды Энтони Дэвис и Леброн Джеймс отметились дабл-даблами. У Дэвиса 22 очка и 12 подборов, у Джеймса 21 очко и 11 подборов.

В составе «Мемфиса» наилучшую результативность продемонстрировал Джарен Джексон — 31 очко. Десмонд Бейн был вторым в команде по количеству набранных очков — 22.

Вторая игра серии также состоится в Мемфисе. Она начнётся в ночь с 19 на 20 апреля в 2:30 по мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
16 апреля 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
112 : 128
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 31, Бейн - 22, Морант - 18, Брукс - 15, Джонс - 9, Альдама - 8, Кеннард - 7, Тиллман - 2, Адамс, Кларк, Кончар, Ларэвиа, Лофтон Мл., Родди, Уильямс
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 29, Ривз - 23, Дэвис - 22, Джеймс - 21, Расселл - 19, Шрёдер - 7, Вандербилт - 4, Браун - 3, Бамба, Бисли, Габриэль, Кристи, Томпсон, Уокер, Харрисон
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