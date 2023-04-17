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Тайлер Хирроу сломал руку в первом матче серии с «Милуоки»

В эти минуты в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» проходит матч плей-офф НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимает «Майами Хит». На момент написания новости идёт третий перерыв в матче.

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирроу получил перелом правой руки в первом матче серии с «Милуоки». Это произошло после того, как игрок прыгнул на паркет в концовке первой половины, пытаясь выхватить мяч.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Милуоки» финишировал на первом месте Восточной конференции с 58 победами и 24 поражениями. «Майами», в свою очередь, финишировал на седьмом месте — 44-38.

В раунде плей-ин «Майами» уступил «Атланте» и обыграл «Чикаго Буллз». Действующим победителем турнира является «Голден Стэйт Уорриорз», который в финале прошлого года обыграл «Бостон Селтикс».