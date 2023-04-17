«Клипперс» одолели «Финикс» в первом матче, Дюрант почти набрал трипл-дабл

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся первый матч серии плей-офф НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:110.

Самым результативным игроком у «Финикса» стал звёздный лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 27 очков, девять подборов и 11 передач. Также стоит отметить 1-го номера атакующего защитника Девина Букера, который заработал 26 очков, один подбор и три передачи.

Самым результативным у гостей стал лёгкий форвард, один из лидеров «Клипперс» Кавай Леонард. На его счету 38 очков, пять подборов и столько же передач. Также стоит отметить игру хорватского центрового Ивицы Зубаца, который набрал 12 очков и 14 подборов.