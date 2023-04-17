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«Клипперс» одолели «Финикс» в первом матче, Дюрант почти набрал трипл-дабл

«Клипперс» одолели «Финикс» в первом матче, Дюрант почти набрал трипл-дабл
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся первый матч серии плей-офф НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:110.

Самым результативным игроком у «Финикса» стал звёздный лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 27 очков, девять подборов и 11 передач. Также стоит отметить 1-го номера атакующего защитника Девина Букера, который заработал 26 очков, один подбор и три передачи.

Самым результативным у гостей стал лёгкий форвард, один из лидеров «Клипперс» Кавай Леонард. На его счету 38 очков, пять подборов и столько же передач. Также стоит отметить игру хорватского центрового Ивицы Зубаца, который набрал 12 очков и 14 подборов.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
17 апреля 2023, понедельник. 03:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
110 : 115
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Дюрант - 27, Букер - 26, Крэйг - 22, Эйтон - 18, Пол - 7, Ландейл - 4, Шамет - 4, Бийомбо - 2, Базли, Ли, Окоги, Пэйн, Росс, Уоррен, Уэйнрайт
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 38, Гордон - 19, Пауэлл - 14, Зубац - 12, Мэнн - 10, Уэстбрук - 9, Пламли - 7, Батюм - 3, Хиланд - 3, Бостон, Джордж, Ковингтон, Коффи, Моррис, Престон
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