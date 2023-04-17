Бэйн: возможно, Хачимура провёл лучший матч в карьере

Американский защитник «Мемфис Гриззлиз» Десмонд Бэйн высказался об игре японского форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хачимуре.

«Возможно, он провёл лучший матч в карьере. Всё-таки у нас семиматчевая серия, посмотрим, сможет ли он повторить это в следующей игре», – приводит слова Бэйна ESPN.

Напомним, японец стал первым игроком после легендарного американца Ирвина «Мэджика» Джонсона, набравшим 29 очков в плей-офф и не вошедшим в стартовую пятёрку. Джонсон показал данный результат в 1996 году.

Хачимура также стал самым результативным игроком в составе «озёрников». Звёзды команды Энтони Дэвис (22 очка и 12 подборов) и Леброн Джеймс (21 очко и 11 подборов) отметились дабл-даблами.

Вторая игра четвертьфинальной серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз» состоится в ночь с 19 на 20 апреля, начало – в 2:30 по московскому времени.