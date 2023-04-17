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Дабл-даблы Йокича и Портера принесли «Денверу» победу над «Миннесотой»

Дабл-даблы Йокича и Портера принесли «Денверу» победу над «Миннесотой»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый матч серии плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:80.

Самым результативным игроком у «Денвера» стал разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 24 очка, восемь подборов и восемь передач. Также стоит отметить Майкла Портера и Николу Йокича, которые отметились по ходу матча дабл-даблами.

Самым результативным у гостей стал защитник Энтони Эдвардс. На его счету 18 очков, два подбора и пять передач. Также стоит отметить игру центрового Карла-Энтони Таунса, который набрал 11 очков и 10 подборов.

Напомним, следующий матч между командами состоится 20 апреля.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
17 апреля 2023, понедельник. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
109 : 80
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Маррей - 24, Портер - 18, Колдуэлл-Поуп - 15, Браун - 14, Гордон - 13, Йокич - 13, Ннаджи - 5, Джордан - 4, Браун - 3, Брайант, Грин, Джексон, Смит, Уотсон, Чанчар
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 18, Ноуэлл - 12, Андерсон - 11, Таунс - 11, Гобер - 8, Конли - 8, Александер-Уолкер - 7, Риверс - 3, Найт - 2, Майнотт, Макдэниелс, Маклафлин, Мур Мл., Принс, Рид
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