Дабл-даблы Йокича и Портера принесли «Денверу» победу над «Миннесотой»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый матч серии плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:80.

Самым результативным игроком у «Денвера» стал разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 24 очка, восемь подборов и восемь передач. Также стоит отметить Майкла Портера и Николу Йокича, которые отметились по ходу матча дабл-даблами.

Самым результативным у гостей стал защитник Энтони Эдвардс. На его счету 18 очков, два подбора и пять передач. Также стоит отметить игру центрового Карла-Энтони Таунса, который набрал 11 очков и 10 подборов.

Напомним, следующий матч между командами состоится 20 апреля.