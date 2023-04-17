Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

17 апреля состоялся первый день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Мемфис Гриззлиз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 112:128

«Милуоки Бакс» – «Майами Хит» – 117:130

«Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 110:115

«Денвер Наггетс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 109:80

В последнем матче самым результативным игроком у «Денвера» стал разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 24 очка, восемь подборов и восемь передач. Также стоит отметить Майкла Портера и Николу Йокича, которые отметились по ходу матча дабл-даблами.

Самым результативным у гостей стал защитник Энтони Эдвардс. На его счету 18 очков, два подбора и пять передач. Также стоит отметить игру центрового Карла-Энтони Таунса, который набрал 11 очков и 10 подборов.