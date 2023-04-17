Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

17 апреля состоялся первый день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Мемфис Гриззлиз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 112:128
«Милуоки Бакс» – «Майами Хит» – 117:130
«Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 110:115
«Денвер Наггетс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 109:80
В последнем матче самым результативным игроком у «Денвера» стал разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 24 очка, восемь подборов и восемь передач. Также стоит отметить Майкла Портера и Николу Йокича, которые отметились по ходу матча дабл-даблами.
Самым результативным у гостей стал защитник Энтони Эдвардс. На его счету 18 очков, два подбора и пять передач. Также стоит отметить игру центрового Карла-Энтони Таунса, который набрал 11 очков и 10 подборов.
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