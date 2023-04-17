Леброн — о Ривзе: знал с первой тренировки, что он не задержится на двустороннем контракте
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после победы в матче с «Мемфис Гриззлиз» (128:112) высказался о молодом защитнике команды Остине Ривзе.
Эта встреча была дебютной для игрока в рамках плей-офф. Он набрал 23 очка и отлично проявил себя в клатче.
«Я знал с первой тренировки, что он не задержится на двустороннем контракте. Я достаточно давно в игре, чтобы сразу определить уровень IQ баскетболиста, понимаю, кто удачно подойдёт под мой стиль игры», — сказал Джеймс после игры.
«Лейкерс» закончили основную часть сезона на седьмом месте с 43 победами и 39 поражениями и вышли в плей-офф через игру плей-ин.
Вторая игра серии также состоится в Мемфисе. Она начнётся в ночь с 19 на 20 апреля в 2:30 мск.
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