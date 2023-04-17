Баскетболисты «Денвера» и «Миннесоты» устроили потасовку во время матча

В третьей четверти первого матча 1/4 финала Западной конференции между «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз» (109:80) баскетболисты Кайл Андерсон и Кристиан Браун устроили потасовку.

Андерсон в паузе игры после потери «Вулвз» не хотел отдавать мяч, из-за чего сцепился с игроком соперников.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат НБА.

Самым результативным игроком у «Денвера» стал разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 24 очка, восемь подборов и восемь передач. Также стоит отметить Майкла Портера и Николу Йокича, которые отметились по ходу матча дабл-даблами.

Самым результативным у гостей стал защитник Энтони Эдвардс. На его счету 18 очков, два подбора и пять передач.