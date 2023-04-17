«Разыгрывающий уровня Зала славы». Кавай Леонард — о Расселле Уэстбруке
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Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался по поводу своего товарища по команде Расселла Уэстбрука.
«Он разыгрывающий уровня Зала славы. Он и раньше был отличным игроком в плей-офф. Он бывал в финале. Я ожидаю, что он и дальше будет хорошо играть и отлично выполнять свою работу», — приводит слова Леонарда Bleacher Report.
Напомним, сегодня в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся первый матч серии плей-офф НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:110. Самым результативным у гостей стал как раз Кавай Леонард. На его счету 38 очков, пять подборов и столько же передач.
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