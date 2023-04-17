Джон Коллинз — о первом матче с «Бостоном»: это был странный день

Тяжёлый форвард «Атланты Хоукс» Джон Коллинз в преддверии второго матча четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Бостон Селтикс», который пройдёт 19 апреля (2:00 мск), дал комментарий по поводу игры соперников.
«Я не думаю, что они делали что-то, чтобы ограничить нас или заставить чувствовать себя менее комфортно, чем обычно. Честно говоря, я думаю, что это был странный день. Нам было тяжелее психологически. Когда ты продолжаешь делать броски, но, когда ты просто не попадаешь в цель, а ты продолжаешь их делать, это просто немного выбивает тебя из колеи. Мы знаем, что можем выбраться из этого состояния, но, опять же, это то, что происходит в баскетболе», — приводит слова Джона Коллинза Fansided.
Ранее защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун также прокомментировал результат первого матча серии с «Атлантой».
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