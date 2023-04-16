Джейлен Браун прокомментировал первый матч серии с «Атлантой»
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Защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун поделился мнением о первом матче плей-офф с «Атлантой Хоукс» (112:99).
«Мы ожидаем, что у них будет лучший бросок. Мы позволили им немного успокоиться во второй половине, поэтому я ожидаю, что в следующей игре они будут немного более подготовленными. Поэтому мы тоже должны быть готовы к этому», — приводит слова Брауна ESPN.
Это была первая игра Брауна после того, как он пропустил два заключительных матча регулярного чемпионата из-за пореза пальца на руке. Он играл через боль и реализовал 12 из 23 попыток бросков с игры, но при этом совершил шесть потерь.
Браун стал самым результативным игроком встречи в составе «Бостона». На его счету дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов.
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