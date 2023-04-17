Расселл Уэстбрук не будет отстранён от второго матча с «Финиксом»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук не будет отстранён от второго матча четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Финикс Санз». Об этом сообщил в своих социальных сетях инсайдер Крис Хэйнс.
«Вероятность того, что Рассел Уэстбрук будет отстранён от игры, крайне мала. Ожидается, что он будет доступен для второго матча с «Финиксом», — написал Хэйнс в своём твиттере.
Напомним, разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук во время перерыва в первой игре серии первого раунда плей-офф Западной конференции с «Финикс Санз» (115:110) устроил перепалку с одним из болельщиков соперников.
Уэстбрук подошёл в подтрибунном помещении к фанату и предупредил его, сказав, чтобы тот «следил за своим языком».
Следующая игра серии состоится также в Финиксе 19 апреля (5:00 мск).
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