Уэстбрук: Пол Джордж — не просто друг, он мне брат
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук высказался по поводу своего одноклубника Пола Джорджа.
«Пол Джордж — не просто друг, он брат. Наши дети ходят в одну школу. Мы проводим время вместе. Он понимает мою ценность и то, что я привношу в игру. И не только как баскетболист, но и как человек. Я очень дорожу этим», приводит слова Уэстбрука журналист Крис Хэйнс.
Напомним, вчера, 17 апреля, в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся первый матч серии плей-офф НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:110. Самым результативным у гостей стал Кавай Леонард. На его счету 38 очков, пять подборов и столько же передач.
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