Эмбиид пошутил по поводу того, что ему засчитали меньше блок-шотов, чем он сделал

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался по поводу того, что в матче с «Бруклин Нетс» (96:84) ему засчитали меньше блок-шотов, чем он сделал на самом деле. Согласно официальной статистике, у игрока три блок-шота за игру.

«Наверное, мне нужен статистик из Мемфиса», — приводит слова Эмбиида журналист Кайл Ньюбек в своих социальных сетях.

В январе пользователь Reddit в своём посте обвинил статистика «Мемфис Гриззлиз» в том, что он намеренно завышает показатели количества блок-шотов форварда команды Джарена Джексона в нынешнем сезоне. По заявлению болельщика, ему показалось странным, что большую часть из блок-шотов в нынешнем сезоне он совершил в домашних встречах — 66 против 37 в гостевых матчах. При этом пользователь прикрепил видеозаписи, на которых, по его мнению, игроку были ошибочно приписаны показатели.