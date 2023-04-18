Грин объяснил, почему он наступил на Сабониса

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин объяснил эпизод, в котором он наступил на центрового из «Сакраменто Кингз» Домантаса Сабониса.

«Меня схватили за ногу. Второй раз за две игры. Судьи просто смотрят на это. Я должен куда-то приземлить ногу. А я не самый гибкий человек, так что мне не удалось переступить», — сказал Грин на пресс-конференции после матча.

Напомним, вторая игра серии завершилась победой «Сакраменто» со счётом 114:106. Теперь они ведут 2-0.

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал как раз Домантас Сабонис. На его счету сегодня 24 очка, девять подборов и четыре передачи. Также отличную игру провёл американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс. На его счету 24 очка, пять подборов и девять передач. Ему не хватило одной передачи до дабл-дабла.

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился сегодня 28 очками, тремя подборами и шестью передачами. Также отличился американский форвард Эндрю Уиггинс. Сегодня он заработал 22 очка и сделал пять подборов.