«Я бы сделал то же самое». О'Нил вступился за Грина, наступившего на Сабониса

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой Шакил О’Нил высказался по поводу эпизода во время второй игры серии между «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз» (114:106).

«Я не собираюсь сидеть здесь и лицемерить, я бы сделал то же самое, что и Дрэймонд, я бы действительно сделал. Не хватайте меня, потому что что мне делать?» — сказал О'Нил.

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал как раз Домантас Сабонис. На его счету сегодня 24 очка, девять подборов и четыре передачи. Также отличную игру провёл американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс. На его счету 24 очка, пять подборов и девять передач. Ему не хватило одной передачи до дабл-дабла.

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился сегодня 28 очками, тремя подборами и шестью передачами. Также отличился американский форвард Эндрю Уиггинс. Сегодня он заработал 22 очка и сделал пять подборов.