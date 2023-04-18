«В начале игры я получил удар в челюсть». Сабонис рассказал, почему он схватил ногу Грина

Центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис рассказал, что он получил удар в челюсть в начале второй игры серии с «Голден Стэйт Уорриорз» (114:106). Именно поэтому литовец схватил за ногу Дрэймонда Грина в середине заключительной четверти.
«В начале игры я получил удар в челюсть. Поэтому, когда я упал, я защищал себя. После этого он наступил на меня. Такого не должно быть», — приводит слова Сабониса NBC Sports.
Самым результативным игроком встречи у хозяев стал как раз Домантас Сабонис. На его счету сегодня 24 очка, девять подборов и четыре передачи. Также отличную игру провёл американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс. На его счету 24 очка, пять подборов и девять передач. Ему не хватило одной передачи до дабл-дабла.
Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился сегодня 28 очками, тремя подборами и шестью передачами. Также отличился американский форвард Эндрю Уиггинс. Сегодня он заработал 22 очка и сделал пять подборов.
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