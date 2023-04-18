Керр высказался по поводу эпизода с участием Грина и Сабониса

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу эпизода во время второй игры серии с «Сакраменто Кингз» (106:114), когда Дрэймонд Грин наступил на Домантаса Сабониса.
«Я не видел эпизод вживую, повтор тоже пока не смотрел.Я спросил Зака Зарбу, что произошло, и он рассказал мне. Я был занят подготовкой команды. Один из тренеров сказал мне, что Грин может быть удалён, поэтому я пытался подготовиться к этому», — сказал Керр на пресс-конференции после матча.
Напомним, вторая игра серии завершилась победой «Сакраменто» со счётом 114:106. Теперь они ведут 2-0.
Самым результативным игроком встречи у хозяев стал как раз Домантас Сабонис. На его счету сегодня 24 очка, девять подборов и четыре передачи. Также отличную игру провёл американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс. На его счету 24 очка, пять подборов и девять передач. Ему не хватило одной передачи до дабл-дабла.
Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился сегодня 28 очками, тремя подборами и шестью передачами. Также отличился американский форвард Эндрю Уиггинс. Сегодня он заработал 22 очка и сделал пять подборов.
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