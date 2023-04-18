«Это грязная игра». Томпсон высказался по поводу действий Сабониса в эпизоде с Грином

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон раскритиковал центрового «Сакраменто Кингз» Домантаса Сабониса за то, что тот схватил форварда Дрэймонда Грина за ногу, прежде чем тот наступил на него во время четвёртой четверти второй игры серии первого раунда плей-офф в понедельник.

«Что вы можете сделать, когда кто-то хватает вас за ногу, когда вы бежите на полной скорости? Это грязная игра, когда тебя хватают за ногу и дёргают, это не круто.

Я не говорю, что Дрэймонд поступил правильно, но нельзя хватать кого-то за ногу, когда он на полном ходу, это не круто. Я так не делаю. Это безумие», — сказал Томпсон после матча.

Напомним, вторая игра серии завершилась победой «Сакраменто» со счётом 114:106. Теперь они ведут 2-0.