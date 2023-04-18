Текущий сезон может стать последним для Дрэймонда Грина в составе «Уорриорз»

Текущий сезон может стать последним для звёздного форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина в составе команды из Сан-Франциско. Об этом сообщает журналист ESPN Radio Алан Хан.

«Когда их сезон закончится, я думаю, это будет конец карьеры в «Уорриорз» для Грина», — сказал Хан в эфире одного из шоу.

Напомним, в одном из эпизодов второй игры четвертьфинальной серии плей-офф НБА между «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз» (114:106) американский форвард Дрэймонд Грин наступил на центрового из Литвы Домантаса Сабониса. Как позже потом объяснил сам форвард, Сабонис схватил его за ногу и ему просто некуда было приземлить её.

Ранее стало известно, что Дрэймонд Грин является главной целью «Лейкерс» на ближайшее межсезонье.