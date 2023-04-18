«Локомотив-Кубань» сообщил, что Никита Милутинов пропустит третий и четвёртый матчи серии

Звёздный центровой ЦСКА Никола Милутинов не сможет принять участие в третьем и четвёртом матчах четвертьфинальной серии с «Локомотивом-Кубань», об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

В понедельник на стадионе «Мегаспорт» завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Победу со счётом 84:83 одержал «Локомотив» (счёт в серии 1-1). В концовке встречи сербский форвард ЦСКА Никола Милутинов подвернул голеностоп и смог покинуть площадку лишь с помощью представителей медицинского штаба армейцев.

Милутинов в этой игре набрал 14 очков и сделал шесть подборов, а также совершил четыре потери.

Третий матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань» состоится в четверг, 20 апреля, начало встречи – в 20:00 по московскому времени.