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Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче 1/2 финала Единой лги ВТБ с «Зенитом»

Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче 1/2 финала Единой лги ВТБ с «Зенитом»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ (68:59).

«Нам было важно сохранить преимущество домашней площадки. Очень рады, что нам это удалось. Поздравляю своих ребят с победой и благодарю их за борьбу. Мы ожидали, что этот матч получится совсем другим по сравнению с первой встречей. Это была типичная игра плей-офф, когда каждое набранное очко достается с трудом, защита преобладает над нападением, а борьба идет за каждый сантиметр площадки. Довольно непросто переломить ход такого матча, когда игра идет кость в кость. В концовке мы показали настоящую борьбу, и удача оказалась на нашей стороне. Но мы сделали только первый шаг — вся серия еще впереди», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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