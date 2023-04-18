Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче 1/2 финала Единой лги ВТБ с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ (68:59).
«Нам было важно сохранить преимущество домашней площадки. Очень рады, что нам это удалось. Поздравляю своих ребят с победой и благодарю их за борьбу. Мы ожидали, что этот матч получится совсем другим по сравнению с первой встречей. Это была типичная игра плей-офф, когда каждое набранное очко достается с трудом, защита преобладает над нападением, а борьба идет за каждый сантиметр площадки. Довольно непросто переломить ход такого матча, когда игра идет кость в кость. В концовке мы показали настоящую борьбу, и удача оказалась на нашей стороне. Но мы сделали только первый шаг — вся серия еще впереди», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
- 18 апреля 2023
-
22:58
-
22:47
-
21:31
-
21:02
-
20:29
-
19:58
-
19:06
-
18:34
-
18:16
-
17:56
-
17:27
-
16:30
-
16:24
-
15:54
-
15:51
-
15:37
-
15:03
-
15:00
-
14:48
-
14:03
-
12:54
-
12:49
-
12:38
-
11:46
-
11:13
-
11:10
-
10:31
-
10:22
-
10:17
-
10:10
-
10:04
-
09:51
-
09:00
-
08:00
-
07:54