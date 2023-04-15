Швед поможет ЦСКА против «Локо», УНИКС готов выбить чемпиона. Превью полуфиналов Лиги ВТБ

Четвертьфиналы Единой лиги ВТБ завершились оперативно. Лишь МБА удалось (во многом сенсационно) взять у «Зенита» один матч, одержав гостевую победу в первом матче серии. Дальше действующий чемпион пришёл в себя, одержав три победы. Причём последнюю петербуржцы добыли без главного тренера: Хави Паскуаль оказался в больнице из-за острого аппендицита.

ЦСКА уверенно разобрался с «Автодором». Армейцы были максимально близки к тому, чтобы побить свой же рекорд результативности в игре плей-офф (112 очков), но дальний бросок Владимира Карпенко на последних секундах второго матча не достиг цели. В целом команда Эмила Райковича на домашнем паркете не дала сопернику ни единого шанса, уверенно набирая больше сотни в обеих встречах в «Мегаспорте». Другое дело — гостевая игра в Саратове. Там чёрно-белые до последних минут держали интригу и были очень близки к тому, чтобы оставить победителей регулярного чемпионата на несколько дополнительных дней в городе на Волге.

УНИКС удивительно легко разобрался с «Пармой-Пари». Пермяки потеряли перед матчами на вылет основного центрового Джоэла Джеймса, а потому большая нагрузка легла на плечи Малика Диме. В итоге Лабери, Рейнольдс и Хантер просто сметали всё на своём пути. И здесь возникает главный вопрос: это УНИКС так здорово начал плей-офф или всё-таки соперники казанцев были в далеко не лучшем состоянии?

«Нижний» не смог противостоять «Локомотиву-Кубань» и проиграл в трёх матчах. Парни Зорана Лукича без травмированных Дмитрия Хвостова, Ивана Стребкова и Драгана Апича не опустили рук и сражались до последнего: выбивали зубы сопернику, организовывали рывки, желая затащить соперника в концовку. Но железнодорожники так и не сошли с выбранного маршрута. «Локо» очень плохо стартовал в сезоне, но с помощью усиления по ходу чемпионата смог трансформироваться и стать грозной силой.

Джейлен Бэрфорд против Далласа Мура Фото: ПБК ЦСКА

С полуфинального раунда серии идут до четырёх побед. И этот формат точно на руку армейцам, обладающим длиннющей скамейкой с одинаково качественными игроками. Более того, по информации «Чемпионата», Алексей Швед сыграет уже в первой игре с «Локо». Правда, возвращение звёздного защитника после длительной паузы может потребовать времени на восстановление утраченных игровых связей. Но в целом — это несомненное усиление. Связка Швед — Милутинов работала безотказно в регулярке и будет доставлять много проблем обороне соперника в плей-офф.

Заметно, что «Локомотив» хорошо готов физически. Тот факт, что серия с «Нижним» завершилась за минимальные три матча, на руку краснодарцам. На них нет давления, как в играх с «НН». Тем более что первая игра пройдёт в столичном «Мегаспорте» и будет приурочена к празднованию 100-летия ЦСКА. Будет петь «Баста», а почти все места на арене уже разобраны. Под таким давлением красно-синие, кажется, ещё в сезоне не оказывались. Смогут ли этим воспользоваться кубанцы?

Большое значение для краснодарцев будет иметь Андрей Мартюк и его физическая готовность. Один из лидеров «Локо» пропускал третью встречу с «НН», а во второй не провёл и 10 минут на паркете. Конечно, в распоряжении Александра Секулича будет квартет Бэрфорд – Пёрселл – Уайт – Хортон, но именно Мартюк одинаково опасен как в игре в «краске», так и в бросках с дистанции.

Прогноз: 4:1 в пользу ЦСКА

Луи Лабери против Адриена Мормана Фото: БК УНИКС

Казанцы начинают серию дома. Тот самый случай, когда преимущество своей площадки может сильно помочь. Сказать, кто сильнее прямо сейчас, невероятно сложно. По именам, наверное, сильнее казанцы, имеющие Рейнольдса, Мэйкона, Димитриевича и Лабери. Но «Зенит» уже показал в серии с МБА, что никто не знает предела их возможностей. После обидного поражения в первой игре действующий чемпион преобразился ментально.

Очень хорош в четвертьфинале был Сергей Торопов, способный дать энергию в черновой борьбе. Нельзя забывать и про Артёма Клименко, вытолкать которого из трёхсекундной зоны вряд ли под силу даже Рейнольдсу. Ну а со скоростью Трента Фрейзера, кажется, сейчас никто не может совладать. Это точно самый быстрый игрок в лиге, и Паскуаль этим пользуется.

Кстати, фактор тренера тоже выходит на первый план в этой серии. Понятно, что операция Паскуаля не была очень сложной. Он точно будет готов вернуться и вести игру, но насколько комфортно ему будет? Помощник главного тренера Иньиго Зорзано имеет опыт больших матчей. Взять хотя бы седьмую игру с ЦСКА в прошлом сезоне. Но всё-таки главный есть главный, а помощник — это помощник.

Если УНИКС покажет уровень сопротивления, сопоставимый с тем, что все мы видели в домашней игре с ЦСКА в регулярном чемпионате, то «Зениту» придётся очень трудно. Но сезон показал — команда Велимира Перасовича точно не сможет играть без спадов четыре матча подряд. А значит, у «Зенита» будет много шансов, которыми нужно будет вовремя воспользоваться.

Прогноз: 4:2 в пользу УНИКСа.