Дрэймонд Грин, скорее всего, сыграет в третьем матче с «Сакраменто»

Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин избежит дисквалификации за инцидент с Домантасом Сабонисом во второй игре с «Сакраменто Кингз» (114:106). Об этом сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания.
«Маловероятно, что форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин будет дисквалифицирован на третью игру с «Кингз» после того, как наступил на Домантаса Сабониса, когда Сабонис схватил его за ногу в понедельник вечером, сообщили источники», — написал Чарания на своей странице в социальной сети.
Напомним, в одном из эпизодов второй игры четвертьфинальной серии плей-офф НБА между «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз» (114:106) американский форвард Дрэймонд Грин наступил на центрового из Литвы Домантаса Сабониса. Как позже потом объяснил сам форвард, Сабонис схватил его за ногу и ему просто некуда было приземлить её.
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