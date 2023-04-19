Де'Аарон Фокс — первый обладатель награды НБА «Лучшему игроку в клатче»

Разыгрывающий, один из лидеров «Сакраменто Кингз» Де'Аарон Фокс получил награду «Лучшему игроку в клатче им. Джерри Уэста». Награда введена с этого сезона, баскетболист стал её первым обладателем.

Клатч – ситуация, при которой разница очков не превышает пяти за пять минут до конца встречи. Фокс в минувшем регулярном чемпионате в подобных ситуациях набрал 194 очка. Также в топ-5 игроков по данному показателю вошли Демар Дерозан (159), Джимми Батлер (151), Джейлен Брансон (139) и Донован Митчелл (138).

Напомним, 18 апреля в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:106. Первый матч также выиграли «Кингз».