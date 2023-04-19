«Кливленд» переиграл «Нью-Йорк» и сравнял счёт в серии, Гарлэнд набрал 32 очка

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 107:90.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Дариус Гарлэнд. На его счету сегодня 32 очка и семь результативных передач. Также хорошую игру в нападении показал форвард Карис Леверт. Со скамейки он набрал 24 очка и четыре подбора. Лидер «Кавальерс» защитник Донован Митчелл оформил дабл-дабл: 17 очков и 13 ассистов.

Лучшие снайперы «Никс» Джейлен Брансон и Джулис Рэндл показали не самый эффективный матч. Брансон набрал 20 очков с 29% реализацией бросков, а Рэндл отметился 22-я очками с 40%.

Счёт в серии 1:1. Следующие две игры пройдут в Нью-Йорке.

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