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«Кливленд» переиграл «Нью-Йорк» и сравнял счёт в серии, Гарлэнд набрал 32 очка

«Кливленд» переиграл «Нью-Йорк» и сравнял счёт в серии, Гарлэнд набрал 32 очка
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 107:90.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Дариус Гарлэнд. На его счету сегодня 32 очка и семь результативных передач. Также хорошую игру в нападении показал форвард Карис Леверт. Со скамейки он набрал 24 очка и четыре подбора. Лидер «Кавальерс» защитник Донован Митчелл оформил дабл-дабл: 17 очков и 13 ассистов.

Лучшие снайперы «Никс» Джейлен Брансон и Джулис Рэндл показали не самый эффективный матч. Брансон набрал 20 очков с 29% реализацией бросков, а Рэндл отметился 22-я очками с 40%.

Счёт в серии 1:1. Следующие две игры пройдут в Нью-Йорке.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
19 апреля 2023, среда. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
107 : 90
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 32, ЛеВерт - 24, Митчелл - 17, Мобли - 13, Аллен - 9, Осман - 5, Лопес - 4, Грин - 3, Меррилл, Нето, Окоро, Рубио, Стивенс, Уиндлер, Уэйд
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 22, Брансон - 20, Барретт - 14, Куикли - 12, Топпин - 7, Харт - 5, Гримс - 4, Хартенштайн - 4, Робинсон - 2, Джеффрис, Макбрайд, Роуз, Симс, Фурнье
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