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Болельщики «Бостона» скандировали «переоценённый» в адрес Трея Янга

Болельщики «Бостона» скандировали «переоценённый» в адрес Трея Янга
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась со счётом 119:106 в пользу хозяев паркета. Таким образом, «Бостон» ведёт в серии со счётом 2-0.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
19 апреля 2023, среда. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 106
Атланта Хоукс
Атланта
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Уайт - 26, Браун - 18, Смарт - 14, Брогдон - 13, Уильямс - 8, Хорфорд - 8, Хозер - 3, Галлинари, Гриффин, Корнет, Мускала, Притчард, Уильямс, Шампани
Атланта Хоукс: Мюррей - 29, Янг - 24, Богданович - 18, Хантер - 18, Оконгву - 8, Коллинс - 5, Капела - 4, Бей, Гриффин, Джонсон, Крейчи, Мартин, Мэтьюз, Фернанду, Холидей

В четвёртой четверти за 6:07 до конца матча при счёте 104:92 в пользу «Селтикс» разыгрывающий «Атланты» Трей Янг бросал штрафные броски. Болельщики «Бостона», чтобы сбить игрока с толку, начали скандировать «переоценённый». Янгу это не помешало забросить оба штрафных.

Трей закончил встречу с 24-я очками на 22 броска и шестью результативными передачами.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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