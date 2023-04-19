Болельщики «Бостона» скандировали «переоценённый» в адрес Трея Янга

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась со счётом 119:106 в пользу хозяев паркета. Таким образом, «Бостон» ведёт в серии со счётом 2-0.

В четвёртой четверти за 6:07 до конца матча при счёте 104:92 в пользу «Селтикс» разыгрывающий «Атланты» Трей Янг бросал штрафные броски. Болельщики «Бостона», чтобы сбить игрока с толку, начали скандировать «переоценённый». Янгу это не помешало забросить оба штрафных.

Трей закончил встречу с 24-я очками на 22 броска и шестью результативными передачами.

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