Йокич может пропустить второй матч серии против «Миннесоты»
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич находится в статусе «под вопросом» перед второй игрой в рамках первого раунда плей-офф Западной конференции против «Миннесоты Тимбервулвз», согласно отчёту о травмах на официальном сайте НБА.
Причиной возможного пропуска является растяжение связок правого запястья. Йокич получил повреждение во время первого матча серии и в итоге сыграл вторую половину матча с повязкой на руке.
«Денвер» ведёт в серии со счётом 1:0, уверенно переиграв в открывающим матче «Миннесоту» со счётом 109:80. За неполные 29 минут на площадке Никола набрал 13 очков, 14 подборов и шесть результативных передач.
В регулярном сезоне серб в среднем набирал 24,5 очка, 11,8 подбора и 9,8 ассиста.
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