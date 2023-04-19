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Йокич может пропустить второй матч серии против «Миннесоты»

Йокич может пропустить второй матч серии против «Миннесоты»
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич находится в статусе «под вопросом» перед второй игрой в рамках первого раунда плей-офф Западной конференции против «Миннесоты Тимбервулвз», согласно отчёту о травмах на официальном сайте НБА.

Причиной возможного пропуска является растяжение связок правого запястья. Йокич получил повреждение во время первого матча серии и в итоге сыграл вторую половину матча с повязкой на руке.

«Денвер» ведёт в серии со счётом 1:0, уверенно переиграв в открывающим матче «Миннесоту» со счётом 109:80. За неполные 29 минут на площадке Никола набрал 13 очков, 14 подборов и шесть результативных передач.

В регулярном сезоне серб в среднем набирал 24,5 очка, 11,8 подбора и 9,8 ассиста.

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