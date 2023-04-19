«Финикс Санз» сравнял счёт в серии с «Лос-Анджелес Клипперс», Букер набрал 38 очков

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт центр» состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер. На его счету 38 очков и девять результативных передач. Звёздный форвард Кевин Дюрант отметился 25 очками, шестью подборами, пятью передачами и двумя блок-шотами.

В составе гостей отличную игру провёл форвард Кавай Леонард. В его активе 31 очко, девять подборов, семь передач и три перехвата. Также хорошую игру показал разыгрывающий Расселл Уэстбрук. Он набрал 28 очков, сделал четыре подбора и пять передач.

Счёт в серии 1-1.

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