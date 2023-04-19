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«Финикс Санз» сравнял счёт в серии с «Лос-Анджелес Клипперс», Букер набрал 38 очков

«Финикс Санз» сравнял счёт в серии с «Лос-Анджелес Клипперс», Букер набрал 38 очков
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт центр» состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер. На его счету 38 очков и девять результативных передач. Звёздный форвард Кевин Дюрант отметился 25 очками, шестью подборами, пятью передачами и двумя блок-шотами.

В составе гостей отличную игру провёл форвард Кавай Леонард. В его активе 31 очко, девять подборов, семь передач и три перехвата. Также хорошую игру показал разыгрывающий Расселл Уэстбрук. Он набрал 28 очков, сделал четыре подбора и пять передач.

Счёт в серии 1-1.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
19 апреля 2023, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
123 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 38, Дюрант - 25, Крэйг - 17, Пол - 16, Эйтон - 14, Окоги - 7, Бийомбо - 6, Базли, Ландейл, Ли, Пэйн, Росс, Уоррен, Уэйнрайт, Шамет
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 31, Уэстбрук - 28, Гордон - 12, Пауэлл - 12, Мэнн - 10, Зубац - 8, Хиланд - 6, Пламли - 2, Батюм, Бостон, Джордж, Ковингтон, Коффи, Моррис, Престон
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