«Финикс Санз» сравнял счёт в серии с «Лос-Анджелес Клипперс», Букер набрал 38 очков

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт центр» состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:109.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер. На его счету 38 очков и девять результативных передач. Звёздный форвард Кевин Дюрант отметился 25 очками, шестью подборами, пятью передачами и двумя блок-шотами.
В составе гостей отличную игру провёл форвард Кавай Леонард. В его активе 31 очко, девять подборов, семь передач и три перехвата. Также хорошую игру показал разыгрывающий Расселл Уэстбрук. Он набрал 28 очков, сделал четыре подбора и пять передач.
Счёт в серии 1-1.
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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