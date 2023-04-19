Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка
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19 апреля состоялся очередной день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно три матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс» – 119:106, счёт в серии 2-0.
«Кливленд Кавальерс» – «Нью-Йорк Никс» – 107:90, счёт в серии 1-1.
«Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 123:109, счёт в серии 1-1.
Одним из ярчайших выступлений дня стоит считать игру защитника «Финикса» Девина Букера. На его счету сегодня 38 очков и девять результативных передач. Также стоит отметить лёгкого форварда «Клипперс» Кавая Леонарда. В его активе 31 очко, девять подборов, семь передач и три перехвата. Дабл-дабл оформил форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум: 29 очков и 10 подборов.
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