Деррик Роуз проведёт шахматный фестиваль в Лас-Вегасе

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз в июле проведёт шахматный фестиваль в Лас-Вегасе, чтобы помочь привлечь к игре новую аудиторию.

В нём примут участие знаменитости, профессиональные спортсмены, музыканты и игроки-любители.

«Игра в шахматы — это то, чем я увлекаюсь со школьных лет. Шахматы, несомненно, это состязание и стратегия, и эти две вещи я пронёс через всю свою карьеру», — приводит слова Роуза Boardroom.

В минувшем регулярном чемпионате Роуз принял участие в 27 матчах, набирая в среднем 5,6 очка, делая 1,7 передачи и 1,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 38,4, трёхочковых — 30,2.

Действующий контракт баскетболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024 (опция команды на $ 15,59 млн). В сезоне-2022/2023 игрок заработает $ 14,52 млн.