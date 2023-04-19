Деррик Роуз проведёт шахматный фестиваль в Лас-Вегасе

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз в июле проведёт шахматный фестиваль в Лас-Вегасе, чтобы помочь привлечь к игре новую аудиторию.
В нём примут участие знаменитости, профессиональные спортсмены, музыканты и игроки-любители.
«Игра в шахматы — это то, чем я увлекаюсь со школьных лет. Шахматы, несомненно, это состязание и стратегия, и эти две вещи я пронёс через всю свою карьеру», — приводит слова Роуза Boardroom.
В минувшем регулярном чемпионате Роуз принял участие в 27 матчах, набирая в среднем 5,6 очка, делая 1,7 передачи и 1,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 38,4, трёхочковых — 30,2.
Действующий контракт баскетболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024 (опция команды на $ 15,59 млн). В сезоне-2022/2023 игрок заработает $ 14,52 млн.
- 19 апреля 2023
-
10:59
-
10:52
-
10:45
-
10:28
-
10:08
-
09:57
-
09:54
-
09:00
-
07:39
-
06:54
-
06:27
-
06:06
-
05:12
-
04:18
-
04:16
-
00:05
- 18 апреля 2023
-
23:15
-
22:58
-
22:47
-
21:31
-
21:02
-
20:29
-
19:58
-
19:06
-
18:34
-
18:16
-
17:56
-
17:27
-
16:30
-
16:24
-
15:54
-
15:51
-
15:37
-
15:03
-
15:00