Дариус Гарлэнд повторил достижение Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Дариус Гарлэнд набрал 26 очков в первой половине матча с Нью-Йорк Никс (107:90) и присоединился, таким образом, к Леброну Джеймсу и Кайри Ирвингу, которые были единственными игроками «Кавальерс», заработавшими более 25 очков в первой половине матча плей-офф, за последние 25 сезонов.
Всего на счету Гарлэнда 32 очка и семь передач, он стал самым результативным игроком встречи.
Также хорошую игру в нападении показал форвард Карис Леверт. Со скамейки он набрал 24 очка и четыре подбора. Лидер «Кавальерс» защитник Донован Митчелл оформил дабл-дабл: 17 очков и 13 передач.
Лучшие снайперы «Никс» Джейлен Брансон и Джулис Рэндл провели не самый эффективный матч. Брансон набрал 20 очков с 29%-ной реализацией бросков, а Рэндл отметился 22 очками с 40%.
Счёт в серии 1-1. Следующие две игры пройдут в Нью-Йорке.
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